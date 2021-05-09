Сеул, , 08:42 — REGNUM Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенахи и министр экономики Амир Перец посетят Южную Корею с 10 по 13 мая. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в программе визита запланированы встречи с представителями МИД Южной Кореи и министерства торговли, промышленности и энергетики. Ожидается, что стороны также подпишут соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ).

В МИД Южной Кореи сообщили, что данный визит станет возможностью углубить дружеские отношений в преддверии 60-летия установления дипломатических отношений.

Известно, что в марте текущего года глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенахи, с которым обсудил сотрудничество в борьбе с коронавирусом.