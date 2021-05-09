Москва, , 08:39 — REGNUM В Москве 9 мая ожидается облачная погода с кратковременным дождём, сообщает центр «Фобос».

"Сегодня погода обусловится тыловой частью циклона, куда будут поступать разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и порции холодного воздуха с температурным фоном на семь-восемь градусов ниже положенной климатической нормы», — рассказали синоптики.

В столице ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременным дождём в первой половине дня. Воздух прогреется до 12 градусов выше нуля, в Московской области — до 13 градусов.

Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду, усиливаясь при порывах.