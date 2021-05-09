Тбилиси, , 08:38 — REGNUM Международный комитет Красного Креста (МККК) передаст Грузии 100 тыс. доз вакцины от COVID-19, произведенной китайской компанией Synopharm. Об этом, как передаёт интернет-газета Netgazeti, сообщила глава минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе на брифинге.

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Министр здравоохранения рассказала подробности встречи с представителями МККК, которая прошла 8 мая.

«Встреча была посвящена основным направлениям будущего сотрудничества и, самое главное, помощи Красного Креста в процессе получения вакцины, — сказала Тикарадзе. — Это будет большим подспорьем в нашей программе вакцинации».

Глава минздрава добавила, что подробности поставок будут известны в скором будущем.

Напомним, в Грузию в начале апреля доставили 100 тыс. вакцины Synopharm. Еще 500 тыс. доз этого препарата, как накануне заявил глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе, были закуплены и должны прибыть в июне. Эта вакцина была одобрена Всемирной организацией здравоохранения 7 мая.

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