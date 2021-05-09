Джакарта, , 08:33 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии от коронавируса привили 13 млн человек, сообщает Antara.

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Первую инъекцию вакцины от коронавируса сделали 13 284 422 человека. За сутки в стране привили 147 736 человек.

Между тем число получивших вторую дозу вакцины увеличилось до 8 583 854 человек.

Ранее министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что вакцинация может снизить расходы на здравоохранения.

«Я решительно поддерживаю программу вакцинации как одну из основных программ в сфере профилактики от коронавируса», — заявил министр здравоохранения в Джакарте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезию доставили 1,3 млн доз готовой к применению вакцины AstraZeneca.

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