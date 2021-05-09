Москва, , 08:33 — REGNUM С января по март 2021 года в России на вторичном рынке было куплено 3,7 тыс. автобусов (без учета LCV), что на 30,9% меньше, чем за аналогичный период год назад. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Больше всего подержанных автобусов в указанный период было продано в Краснодарском крае. Здесь в первом квартале было перепродано 260 автобусов. На втором месте по перепродажам автобусов оказалась Москва. С января по март в российской столице было куплено 208 автобусов. Тройку лидеров замыкает Подмосковье (159 ед.).

Наибольшей популярностью в России в первые три месяца нынешнего года на вторичном рынке пользовались автобусы российских и белорусских компаний. При этом 54% вторичного рынка автобусной техники в РФ приходилось на отечественную марку «ПАЗ» (2016 ед.;-28,4%). На втором и третьем местах по перепродажам находятся соответственно марки «ЛИАЗ» (359 ед.; +10,5%) и белорусский «МАЗ» (211 ед.; — 12,8%).

Напомним, в марте нынешнего года российские автолюбители купили 824 новых автобуса. Это на 26% меньше, чем в марте прошлого года. При этом в первом квартале в России было приобретено 2503 новых автобуса (-26%).

Читайте также: ЛиАЗ прекратил производство последнего советского автобуса