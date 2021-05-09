Буэнос-Айрес, , 08:32 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине выявили свыше 18 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 мая сообщает минздрав страны.

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По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 18 024 заразившихся SARS-CoV-2, и в результате этого их общее число стало составлять 3 136 158.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 170 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 67 042.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 7 679 946 человек прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 1 371 146 — получили обе дозы вакцины.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 22 522 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.