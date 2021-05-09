9 мая 2021 | Время чтения 6 мин

Родители выпускников детсадов и школ 2021 года поминают пандемию коронавируса добрым словом. Прошлым летом, когда были отменены массовые мероприятия в офлайне, родители детей из выпускных классов и групп удачно миновали финансовую пропасть. Ныне взлетевшие цены практически на всё, в том числе и в индустрии развлечений, словно решили отыграться на кошельках родителей, которые не отвертятся — выпускной и в школах, и в детских садах бывает только раз в жизни.

Елена Миронова, , 09:55 — REGNUM Родители выпускников детсадов и школ 2021 года поминают пандемию коронавируса добрым словом. Прошлым летом, когда были отменены массовые мероприятия в офлайне, родители детей из выпускных классов и групп удачно миновали финансовую пропасть. Ныне взлетевшие цены практически на всё, в том числе и в индустрии развлечений, словно решили отыграться на кошельках родителей, которые не отвертятся — выпускной и в школах, и в детских садах бывает только раз в жизни.

Деньги на выпускной Иван Шилов © ИА REGNUM

«Банкеты для родителей»

«Выпускные нынче дорогие» — таким комментарием сопровождается в группе «Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» список первоочередных трат на выпускной вечер одного из одиннадцатых классов.

По списку: банкет — 120 тыс. рублей; видеооператор — 30 тыс. рублей; фотосъёмка — 45 тыс. рублей; ведущие — 45 тыс. рублей; лимузин (от кафе) — 20 тыс. рублей; букеты учителям — 20 тыс. рублей; подарок школе — 10 тыс. рублей; подарок учителю — 10 тыс. рублей; фуршет для учителей — 15 тыс. рублей; украшение зала на последний звонок — 15 тыс. рублей; баннер на «Последний звонок» — 4 тыс. рублей; хореограф для танца — 5 тыс. рублей; сладкий стол плюс дополнительные расходы — 15 тыс. рублей. Для полного ажура — клип для детей от родителей за 15 тыс. рублей. Итого насчитали 360 тыс. рублей на класс, на 25 учеников раскинули, и получилось 14 400 рублей.

И это не считая нарядов, причёсок, обуви для выпускников.

Выпускной вечер Дарья Антонова © ИА REGNUM

«А что не за миллион выпускной?! Пандемия, люди без работы сидят, лучше бы эти деньги в обучение вложили своих детей, а не развращали роскошными праздниками», — и этот комментарий был одним из первых из 120.

Действительно, впереди поступление в вузы, где ограниченное число бюджетных мест и явно придётся платить за чадо. А если в другом городе поступит — так одно разорение. Такой «шик, блеск, красота» на школьном выпускном — излишество перед грядущими тратами, сетует большинство тюменцев.

Ядовитые стрелы гнева полетели в адрес родительских комитетов, которые без согласования со всеми участниками выпускного процесса ставят перед фактом финальной цены торжества.

«Эти банкеты устраиваются для родителей, а не детям. Лично мое мнение, это все перебор просто. И пожелания составляют мамы сиз родительского комитета, которые считают, что это все прям капец как необходимо. И им плевать, что не все родители в силах потянуть такие банкеты. Но! Если ты не оплатишь эти хотелки, твоего ребёнка будут травить просто, забанят в чате. И это касается не только выпускного», — отмечает тюменка в обсуждении темы.

Выпускной вечер Дарья Антонова © ИА REGNUM

Обсуждению подверглись «яжматери» из родительского актива — эта «каста неработающих жён богатых бизнесменов, которая не понимает, что есть в мире «неуспешные» матери-одиночки, многодетные матери и вообще малообеспеченные люди, которые работают, чтобы выжить».

Недалеко от них отошли некоторые педагоги.

«Я с содроганием вспоминаю наш выпускной, подготовку к нему и расходы. Завуч по внешкольной работе в гимназии просто танк, у неё на всё один ответ был: у нас такие традиции и никаких других альтернативных вариантов мы не рассматриваем! Такое ощущение, что везде её родственники и она имеет личную заинтересованность», — призналась мать выпускника тюменской гимназии.

Выпускной Дарья Антонова © ИА REGNUM

Именно финансовая составляющая является источником шока и ужаса, с которыми сталкиваются родители выпускников во время обсуждения важного для их детей ритуала — прощания со школой или детским садом.

Часть тюменцев полагает, что вышеуказанный список — некий вброс, чтобы установить на услуги завышенные цены, так как в основном представлены раздутые цифры. Актуальные цены вдвое меньше, пишут в ветке обсуждения ведущие вечеров. К примеру, средний чек на банкет по Тюмени составляет, по оценкам специалистов, 2500−2800 рублей. Несколько организаторов праздников сообщили, что представленный ценник можно смело урезать на 30%, оставив все позиции на месте: ведущий + диджей + звуковое оборудование на шесть часов — от 35 тыс. рублей. Фотограф на два часа — шесть тысяч, ресторан — две тысячи рублей с человека, украшение зала шарами — пять тысяч. Адекватный ценник на всё перечисленное в расчёте на 25 человек — это 120−150 тыс. рублей.

«В Новосибирске подруга своей дочери 25 тысяч на выпускной отдала, и это не считая нарядов, визажиста, парикмахера прочей приблуды!» — пишет тюменка в комментариях.

«Я вообще не понимаю, почему родители должны делать подарки школе и учителям? Цветов вполне достаточно. Тем более, если учесть как они сейчас учат детей», — есть и такое мнение.

Некоторые тюменцы считают, что пора прекратить массовые запуски шаров на выпускных. Отпущенный в воздух шар — это мусор, которые не должен оказываться в природе. Словом, если хотите быть в тренде, то ответственно относитесь к экологии.

«Лучше погуляю с друзьями»

Тюменские родители не впервые поднимают тему запредельной стоимости выпускных вечеров. В допандемическую эпоху, в 2018 году мать одиннадцатиклассницы подняла волну возмущения в паблике «Подслушано Тюмень Мыс Тарманы», сообщив, что стоимость школьного выпускного в их гимназии составляет 18 тыс. рублей с человека.

На выпускном Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Этo вeдь y кoгo-тo в месяц зарплaтa. И лaднo мы с мужем paбoтаем, a вeдь в клacce есть семьи, гдe мaмa oднa восcпитывает ребeнкa. Кoгдa нa coбpaнии я нaчaлa вoзмyщaтьcя пo пoвoдy тaкиx cборов, самые топовые члены роoдитeльcкoгo кoмитeтa пытaлиcь меня грубо осадить, а eдинcтвeнным аргументом было, чтo тaкое coбытиe y ребeнкa бывaeт paз в жизни. Мoжнo и поскромнее провести. Нo нeт, нyжнa этa пыль в глaзa», — написала мать выпускницы 2018 года.

В целом земляки женщину поддержали.

«Копить на выпускной или взять кредит, оплатить и следующий месяц питаться чаем», — предлагали в паблике.

Выпускной с салютами

Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Когда перед моим выпускным в школе родители начали кошельками мериться, я сказала маме, что не пойду никуда, кроме как на вручение аттестата, и лучше погуляю со своими друзьями. И не жалею нисколько», — призналась вчерашняя выпускница.

В 2018 году в эфире программы «Доброе утро» Первого канала мать из города Владимира готова была отдать за выпускной 20 тыс. рублей. А родительница из Москвы давала советы, как можно уменьшить расходы на бал до 12 тыс. рублей с одного ребёнка. Тогда средний чек на школьный выпускной составлял в столице России 27 тыс. рублей.

Кстати, заоблачной стоимостью выпускных в июне 2019 года в России озаботились на правительственном уровне. ВЦИОМ провёл обширное исследование в крупных и средних городах страны. Большинство опрошенных, 83%, закончивших учебу в школе 15 лет назад и более, считают, что современные выпускные вечера и балы слишком дорогие и роскошные.