Богота, , 08:29 — REGNUM За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 16,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 мая сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 16 910 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 985 536.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 492 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 77 359.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 806 310 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 17 525 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.