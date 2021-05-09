Москва, , 08:27 — REGNUM В Москве свыше 12 тыс. залпов праздничного салюта прозвучат в рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает сайт Министерства обороны России.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Запуск салюта будет проводиться с 16 точек, две из которых разместятся на Лужнецкой набережной. Праздничные огни отправятся в небо с площадок в Парке Победы, Лианозове, ВДНХ, Измайловском парке и парке «Кузьминки». Залпы салютных установок прозвучат в Ново-Переделкино, Нагатинском Затоне, Обручевском, Южном Бутово, Митино, Покровское-Стрешнево, Левобережном, а также в Зеленограде и Троицке.

Особенностью 2021 года станет уникальный салют в виде российского флага.

Как сообщало ИА REGNUM, военная техника прибыла к Красной площади для участия в параде Победы.