Париж, , 08:24 — REGNUM За последние сутки во Франции выявили свыше 20,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 мая сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

Согласно данным службы, за минувшие 24 часа в стране выявили 20 745 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 5 767 959.

Также уточняется, что за этот же период во Франции от COVID-19 скончались 176 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 106 306.

В то же время, отмечается, что на данный момент в стране вакцинированы от нового заболевания 17 530 522 человека.

Отметим, днем ранее во Франции за сутки было выявлено свыше 19,1 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.