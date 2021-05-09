Москва, , 08:23 — REGNUM Некоторые категории российских граждан могут получать сразу две пенсии, рассказал адвокат Денис Спицын.

Он уточнил, что в России предусмотрены страховая и накопительная пенсии, а также пенсия по государственному обеспечению. Для каждого их трёх видов пенсий установлены подвиды пенсионного обеспечения, например по старости, инвалидности или потере кормильца.

«По общему правилу, если гражданин претендует сразу на несколько видов пенсий, ему через ПФР оформляется наибольшая выплата из предоставленного выбора», — сообщил Спицын «Российской газете» и перечислил случаи, когда пенсионеру положены две пенсии одновременно.

Две пенсии могут получать граждане, получившие инвалидность из-за военной травмы. К ним относятся ликвидаторы техногенных катастроф, подобных Чернобыльской, члены их семей и те, кто пострадал из-за таких аварий.

Также это ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей погибших военнослужащих, в том числе родственники погибших космонавтов.

Двойную пенсию могут получать отдельные категории военнослужащих, пенсионеры с почётным званием «Житель блокадного Ленинграда», служащие федеральных госструктур со стажем не менее 15 лет.

При этом, пояснил адвокат, человеку могут сначала назначить пенсию по потере кормильца, а после достижения им пенсионного возраста — страховую или социальную пенсию.

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