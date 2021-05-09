Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Американский вокалист и автор песен Ллойд Прайс умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщил владелец звукозаписывающей компании Maxwell Entertainment Рики Поппел.

«Мой друг и менеджер Ллойда Прайса Том Трапани позвонил мне и сообщил, что Ллойд скончался прошлой ночью… Ллойд был одним из самых добрых и заботливых людей среди всех, кого я когда-либо знал», — написал Поппел на своей странице в социальной сети Facebook.

Ллойд Прайс получил известность в 1952 году после выпуска первой записи «Lawdy Miss Clawdy», возглавившей американские чарты ритм-н-блюза. Позже свои версии этой песни записали многие известные исполнители, включая Элвиса Пресли и Пола Маккартни.

В 1998 году Ллойд Прайс был включён в список членов Зала славы рок-н-ролла. В последние годы Прайс занимался бизнесом, а также организовывал концертные туры для других исполнителей ритм-н-блюза. При этом он продолжал заниматься музыкой — последний альбом «This Is Rock and Roll» вышел в 2017 году.