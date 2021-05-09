Кемерово, , 08:20 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на сегодня, 9 мая, за прошедшие сутки выявлено 65 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 62 случая.

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«Кемерово — 21, Ленинск-Кузнецкий — шесть, Анжеро-Судженск — пять, Новокузнецк — пять, Березовский — три, Междуреченск — три, Топкинский МО — три, Киселевск — два, Осинники — два, Прокопьевск — два, Кемеровский МО — два, Крапивинский МО — два, Яйский МО — два, Яшкинский МО — два, Полысаево — один, Юрга — один, Промышленновский МО — один, Тяжинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 58 пациентов выздоровели, один скончался.

Всего в Кузбассе выявлено 35 737 случаев заражения коронавирусом, 34 434 человека выздоровели, 683 пациента скончались.