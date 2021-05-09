Тюмень, , 08:19 — REGNUM Память о Победе советского народа в Великой Отечественной войне навсегда останется в сердцах потомков. Об этом заявил тюменский губернатор Александр Моор в своём праздничном поздравлении с Днём Победы.

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Он отметил, что среди героев в тылу и на фронте было немало тюменцев. Потомки помнят и благодарят храбрых и мужественных земляков, которые погибли на полях сражений, ценят их подвиг и не забудут.

«Мы ценим и не забудем подвиг тех, кто самоотверженным трудом приближал великую Победу», — сказал Моор.

Чиновник добавил, что никогда и никто не сможет лишить нас правды о подвиге наших предков-освободителей. Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2021 года отмечается 76-летие Победы над гитлеровской Германией.