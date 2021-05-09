Мехико, , 08:20 — REGNUM За минувшие сутки на территории Мексики от COVID-19 и связанных с ним последствий скончался 271 пациент и потому их общее число превысило 218,9 тыс. Об этом 9 мая сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.

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По его информации, на сегодняшний день суммарное количество летальных исходов от нового заболевания в стране возросло до 218 928.

При этом он уточнил, что на данный момент в Мексике 1 884 008 человек вылечились от нового заболевания. Также указывается, что общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране в настоящее время составляет 2 551 490.

Напомним, днем ранее в Мексике за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 484 пациента.