Калуга, , 11:53 — REGNUM Губернатор Владислав Шапша 9 мая поздравил ветеранов и жителей Калужской области с Днём Победы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В губернаторском поздравлении говорится о том, что в этот день 76 лет назад наши соотечественники, услышав долгожданное объявление о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил, радостные и счастливые выбегали на улицу, обнимались и целовались с незнакомыми людьми, поздравляли с Победой, смеялись и плакали. Это был великий день, который невозможно забыть. Память о той страшной войне и о победе над фашизмом — это не только безграничная благодарность героическому поколению предшественников, это источник любви и гордости к своей стране, это вера в то, что нас нельзя сломить.

«Горько осознавать, что среди нас всё меньше ветеранов и свидетелей Великой Отечественной войны, которые претерпели все её невзгоды. Низкий вам поклон за мужество и стойкость не только в бою, но и в тылу. Вы для нас пример искреннего и самоотверженного служения Родине. Вечная память павшим и тем, кого уже рядом с нами нет», — отметил Владислав Шапша.

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