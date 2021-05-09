Нур-Султан, , 08:15 — REGNUM За минувшие сутки в Казахстане выявили 2350 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 мая сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Среди регионов республики по заболеваемости лидирует Алма-Ата, где выявили 637 носителей инфекции, в Нур-Султане — 324, в Карагандинской области — 249, Алма-Атинской области — 208.

Общее число выявленных случаев достигло 342 589, выздоровели 297 268 пациентов, скончались 3913 человек. С 1 августа выявлен 53 541 случай пневмонии с признаками коронавируса.

Отметим, рост заболеваемости COVID-19 в Казахстане наблюдается с начала марта 2021 года. Пик пришелся на конец апреля, с начала мая отмечается стабилизация ситуации.

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