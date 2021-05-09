Новосибирск, , 08:14 — REGNUM В Новосибирской области сегодня, 9 мая, «фронтовые бригады» поздравляют ветеранов с Праздником Победы. На специально оборудованных машинах дуэты артистов исполняют концертные номера военных лет.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Спеть песни военных лет могут и новосибирцы — в ходе общероссийской акции «Поём двором».

В свою очередь, волонтеры раздают георгиевские ленты — акция проходит в 238 населённых пунктах Новосибирской области.

Новосибирцам также предлагают поучаствовать в акции «Окна Победы», украсив свои окна символами Великой Победы.

В 14:00 (время местное) состоится торжественная церемония закладки камня на месте установки стелы «Новосибирск — город трудовой доблести» на пл. Калинина.

А в 15:00 (время местное) начнётся виртуальное шествие «Бессмертного полка». Новосибирцы подали для участия в нём более 14 тысяч заявок.

Кроме того, во всех районах региона сегодня, 9 мая, проходит культурная программа, приуроченная к празднованию Дня Победы.