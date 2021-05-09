Кабул, , 08:14 — REGNUM Как минимум семь сотрудников полиции погибли в результате атака боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге Афганистана. Об этом 9 мая сообщает телеканал 1TV.

По предварительной информации, боевики радикального экстремистского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на контрольно-пропускной пункт в провинции Урузган. В результате нападения погибли семь полицейских, ещё семеро получили ранения.

Подробности произошедшего уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 55 погибших и более 150 пострадавших в результате взрывов возле школы для девочек в Кабуле.

Читайте ранее в этом сюжете: Число погибших при взрывах у школы в Кабуле возросло до 55