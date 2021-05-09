Вашингтон, , 08:15 — REGNUM Американский исполнитель музыки в стиле ритм-н-блюз Ллойд Прайс умер на 89-м году жизни. Об этом 9 мая сообщил на странице в соцсети Facebook владелец звукозаписывающей компании Maxwell Entertainment Рики Поппел со ссылкой на менеджера музыканта.

«Мой друг и менеджер Ллойда Прайса Том Трапани позвонил мне сообщить, что наш друг Ллойд скончался прошлой ночью. Те из нас, кто близко знал Ллойда, знали о его ухудшающемся здоровье последние пять лет», — говорится в сообщении.

Также Поппел назвал покойного музыканта одним из самых приятных, заботливых и добрых людей, которых он знал в своей жизни.

Напомним, две песни Ллойда Прайса — Personality и I’m Gonna Get Married — попали в список лучших композиций в своем стиле по версии авторитетного американского музыкального журнала Billboard. Также певец Элвис Пресли в 1956 году перепел песню Прайса Lawdy Miss Clawdy, а песня исполнителя Stagger Lee вошла в список 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.