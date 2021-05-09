Джакарта, 9 мая 2021, 08:13 — REGNUM В Индонезию доставили 1,3 млн доз готовой к применению вакцины AstraZeneca. Об этом президент Индонезии Джоко Видодо написал в Twitter.
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«Несмотря на то, что вакцина есть, я надеюсь, что общественность будет сохранять бдительность и соблюдать санитарные протоколы», — написал глава государства в Twitter.
Индонезия уже получила 75,9 млн доз вакцины от компаний Sinovac, AstraZeneca и Sinopharm.