Джакарта, , 08:13 — REGNUM В Индонезию доставили 1,3 млн доз готовой к применению вакцины AstraZeneca. Об этом президент Индонезии Джоко Видодо написал в Twitter.

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«Несмотря на то, что вакцина есть, я надеюсь, что общественность будет сохранять бдительность и соблюдать санитарные протоколы», — написал глава государства в Twitter.

Индонезия уже получила 75,9 млн доз вакцины от компаний Sinovac, AstraZeneca и Sinopharm.