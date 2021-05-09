Петропавловск-Камчатский, , 08:13 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолёта Ми-2 в Камчатском крае, сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СКР.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц».

По данным следствия, 8 мая вертолёт вылетел из аэропорта Кречет и направился к озеру Котельное. На борту воздушного судна находились два человека — командир вертолёта и пассажир. Через некоторое время командир судна перестал выходить на связь. В результате вертолёт был найден в труднодоступной местности.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт Ми-2, зарегистрированный на частное лицо, пропал на Камчатке 8 мая в ходе следования по маршруту аэродром Излучино в городе Елизово — река Островная. На борту вертолёта находились пилот и пассажир. Обнаружить пропавший вертолёт удалось 9 мая — Ми-2 найдет обгоревшим.

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