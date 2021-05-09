Пекин, , 08:13 — REGNUM Автоконцерн GAC Motor вывел на китайский рынок рестайлинговый минивэн M6 с приставкой Pro. Об этом сообщается на сайте «PRO кроссоверы».

Автомобиль отличается от базовой версии абсолютно новой лицевой частью с матричной оптикой, а также более современным оснащением и модернизированными системами безопасности.

В отличие от прежней модели у M6 Pro семиместный салон, а между передними креслами появился полноценный тоннель. Автомобиль укомплектован приборной доской, объединённой с дисплеем мультимедийного комплекса. Экран системы увеличен с 8 до 10,25 или 12,3 дюйма в зависимости от версии.

Что же касается двигателя, то он остался прежним — это бензиновый четырёхцилиндровый турбированный мотор рабочим объёмом 1,5 литра производительностью 169 л. с. (265 Нм).

Ранее компания GAC в КНР запатентовала рестайлинговую версию электрокара Aion S. Специалисты марки оснастили машину более мощным двигателем. Производительность авто выросла с 135 кВт (184 л. с.) до 150 кВт (204 л. с.).

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