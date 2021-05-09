Сеул, , 08:14 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 564 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 522 случая заражения локальные, ещё 42 случая — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 127 309.

В управлении отметили, что рост числа выявленных случаев заражения пошёл вниз, однако, существует мнение, что снижение показателя связано с выходными днями.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на девять человек — до 1874. Уровень смертности составил 1,47%. 8 мая выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 542 человека. Число выздоровевших увеличилось до 117 423.