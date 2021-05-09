Самара, , 08:12 — REGNUM Основные экспозиции Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина и его филиалов можно будет посетить бесплатно в День Победы. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Сообщатся, что в доме-музее М.В. Фрунзе жители и гости города смогут ознакомится с выставкой, посвященной жизни и работе революционера Михаила Фрунзе. А в доме-музее В.И. Ленина можно будет посетить две выставки: «Квартира семьи Ульяновых в Самаре.1890−1893 гг.» и выставку детских работ «Поехали», которая посвящена 60-летию первого полёта человека в космос.

В историческом парке «Россия — моя история» в День Победы можно будет ознакомиться с интерактивной экспозицией, в которой представлена история России с древнейших времен до наших дней.

В 15:00 часов на площади Куйбышева, площади Славы города Самары и на экранах мультимедийного комплекса на склоне к Волге около площади Славы начнется прямой эфир онлайн-шествия «Бессмертный полк».

Вечером 9 мая на здании правительства Самарской области будет показан фильм о Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Начало трансляций в 21:00 час, 21:30 час, 22:00 час.

В 22:00 над акваторией Волги начнется артиллерийский салют и праздничный фейерверк, посвященный празднованию 76-й годовщины Победы: Будет произведено 30 залпов из 122-мм орудий Д-30 и выпущено небо более 600 фейерверков.

9 мая праздничные мероприятия будут проходить в библиотеках, музеях, парках, домах культуры и на других площадках. В программах концерты, мастер-классы, митинги, выставки, авто‑ и велопробеги.