Джакарта, , 08:04 — REGNUM Правительство Индонезии осуждает жесткие действия Израиля в отношении палестинцев в Восточном Иерусалиме, сообщает Sindonews.

«Индонезия осуждает принудительное выселение палестинцев из района Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме», — заявили в министерстве иностранных дел Индонезии.

Индонезия также осуждает акты насилия против палестинских мирных жителей в районе мечети «Аль-Акса», в результате которых были ранены сотни людей.

В МИД Индонезии подчеркнули, что выселения и акты насилия противоречат различным резолюциям Совета Безопасности ООН, международному гуманитарному праву, особенно Женевской конвенции 1949 года, и могут вызвать напряженность и нестабильность в регионе.

Полиция Израиля ворвалась в мечеть в Восточном Иерусалиме во время молитвы 7 мая 2021 года. Полиция пыталась силой разогнать верующих. В результате инцидента ранения получили более 160 человек.