Улан-Удэ, , 08:01 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ 8 мая состоялась церемония возложения венков к Вечному огню на мемориале Победы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, церемония предваряло театральное представление «Живая память».

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По словам главы региона Алексея Цыденова, советский народ одержал победу в Великой Отечественной войне благодаря своему сплочению. Граждане СССР не делились на национальности, на партии и по религиям.

«Прошедший год показал, что сила народа сохранилась. Ковид — большая беда, пришел на весь мир и нашу страну. Мы все видели, как вся страна поднялась, как вся республика поднялась. Как люди объединились, помогали друг другу. Близким и незнакомым — всем кто как мог. И мы отодвинули эту беду», — отметил он.

Участники церемонии также почтили минутой молчания память погибших на фронтах войны и после неё ветеранов.