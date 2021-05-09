Берлин, , 08:02 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено свыше 12 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 мая сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 3 520 329.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончалось 127 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 84 775.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 3,159 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн — Вестфалия (768 194 заразившихся), Бавария (614 106) и Баден-Вюртемберг (465 900).

Отметим, днем ранее в Германии за сутки выявили 15 685 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.