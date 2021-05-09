Вашингтон, , 08:00 — REGNUM Американский предприниматель, инженер, миллиардер и руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск признался, что у него диагностировали синдром Аспергера. Такое заявление Маск сделал выступая в роли ведущего сатирической передачи Saturday Night Live.

Маск сообщил, что он является первым ведущим в истории шоу с синдромом Аспергера, или же первым ведущим, который не побоялся в этом признаться. Насколько это заявление Маска соответствует действительности, доподлинно неизвестно. Учитывая сатирический характер передачи, эта информация может оказаться и шуткой, вполне характерной для харизматичного миллиардера.

Люди, страдающие синдромом Аспергера испытывают серьёзные проблемы с социализацией и с восприятием окружающего мира. Для этого синдрома характерна выраженная неуклюжесть и ограниченная способность сопереживать окружающим. У страдающих подобным синдромом людей часто проявляются ограниченные, либо специализированные интересы и занятия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал сроки первого беспилотного полёта на Марс.

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