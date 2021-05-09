Орск, Оренбургская область, , 07:58 — REGNUM В Орске Оренбургской области вечером 8 мая произошёл смертельный пожар. Жертвами стали два человека, сообщает ГУ МЧС по региону.

В дежурную часть в 21:44 по местному времени (19:41 мск) поступила информация о том, что горит частный дом по ул. Соколова. В ликвидации пожара участвовали 12 пожарных боевых расчетом. На тушение ушло три часа. Площадь, уничтоженная огнём, составила 100 квадратных метров.

При пожаре погибли два человека. В качестве предположительной причины ЧП называют неправильное устройство или неисправность дымовой трубы.