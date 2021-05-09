Абакан, 9 мая, 2021, 07:56 — ИА Регнум. В Парке Победы в Абакане (Хакасия) 8 мая состоялся Ритуал Памяти. Жители региона почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили ИА REGNUM в правительстве Хакасии.

R-19.ru Жители Хакасии почтили память погибших в годы Великой отечественной войны

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Церемонию открыл глава Хакасии Валентин Коновалов. Он возложил цветы к гранитным плитам каждого военного года у Мемориала воинской славы.

Мероприятие завершилось минутой молчания под звук Ленинградского метронома. Затем духовой оркестр исполнил гимны России и Хакасии. Также был дан троекратный орудийный залп.

Как сообщало ИА REGNUM, из Хакасии на фронты Великой Отечественной войны призвали 69 421 человека. Домой не вернулись 30 902 человека.

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