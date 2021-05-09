Новоорск, Оренбургская область, , 07:50 — REGNUM В посёлке Новоорск Оренбургской области 8 мая демонтировали два объекта, которые были установлены ранее в рамках праздничного оформления Парка Победы. В результате жители Новоорска за день до 9 Мая остались без тематических арт-объектов, которые создают особую праздничную атмосферу, сообщает портал ural56.ru.

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Комплекс, включающий звезду с георгиевской ленточкой и гвоздикой, а также арка на входе в парк демонтированы из-за того, что подрядная организация и заказчик (поссовет) не смогли прийти к согласию. Чиновников не устроило качество двух объектов, и они были выведены из контакта. Стоимость объектов 1,2 млн рублей. При этом подрядчик предложил снизить цену вдвое. Однако и этот вариант не устроил заказчика.

Подрядная организация в итоге вывезла из парка объекты, пояснив, что муниципалитет их не принял, а значит ответственность за них на месте никто не несет. В случае порчи (например, во время гуляний на День Победы) убытки понесет подрядчик.

Глава Новоорска Алексей Булатов заявил, что подрядчик, установивший объекты, вправе их демонтировать.