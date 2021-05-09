Ульяновск, 9 мая, 2021, 07:50 — ИА Регнум. В Ульяновской области в рабочем посёлке Чердаклы открыли памятник «Защитнику Отечества от благодарных потомков», посвящённый Советскому Солдату. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru Памятник Советскому Солдату

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Памятник возведён по программе Российского военно-исторического общества. Почётное право открыть памятник было предоставлено ветерану Великой Отечественной войны Алексею Лапшину и жителю блокадного Ленинграда Борису Цветкову.

«Мы открываем памятник Советскому Cолдату-Победителю в честь наших с вами земляков-чердаклинцев. Тех, кто погиб, защищая Отечество, а их более 300, и тех, кто остался жив», — сказал врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских на церемонии открытия.

Ulgov.ru Церемония возложения цветов

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в городе Новоульяновске благоустроят территорию мемориального комплекса «Скорбящая мать», открытого 8 мая 1985 года в честь 40-летия Победы. На нём выбиты имена 354 воинов, павших во время Великой Отечественной войны.