Севастополь, 9 мая, 2021, 07:48 — ИА Регнум. К государственному унитарному предприятию «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподёрова», которое ведает троллейбусным хозяйством Севастополя, подан многомиллионный иск. Истцом в деле, которое пока не принято к производству, выступает ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), передаёт ИА REGNUM.

George Chernilevsky Севастопольский троллейбус

Иск от лизинговой компании, чьим единственным акционером является Российская Федерация, поступил в арбитраж Севастополя 7 мая 2021 года. Сумма исковых требований — 492 674 603,13 рубля.

Это не единственный спор между сторонами. 24 мая суд рассмотрит иск ГТЛК к ГУП «о взыскании задолженности по договорам лизинга в сумме 387 941 219 рублей 82 копеек». Третьим лицом в дело приглашен департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, так как между ведомством и предприятием есть соглашение «о предоставлении субсидии из бюджета города Севастополя на обеспечение финансового обеспечения затрат на лизинговые платежи».