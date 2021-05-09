Казань, , 07:43 — REGNUM По меньшей мере пять человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем в Татарии, 9 мая сообщает «Татар-информ» со ссылкой на очевидцев происшествия.

ДТП произошло на автодороге Р-239 «Казань — Оренбург» недалеко от села Чистопольские Выселки Чистопольского района республики. Еще четыре человека пострадали и были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая между населенными пунктами Крынды и Татарская Шаршада в Агрызском районе Татарии столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей.

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