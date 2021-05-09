Южно-Сахалинск, , 07:38 — REGNUM В Южно-Сахалинске парад военной техники в честь 76-й годовщины окончания Великой Отечественной войны открыла легендарная «Катюша». Также зрители увидели 40 единиц боевых и специальных машин — реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Смерч», боевые машины «Град» на базе автомобиля «Урал» и впервые зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Парад Победы в Южно-Сахалинске Пресс-служба правительства Сахалинской области

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Парад Победы в Южно-Сахалинске Пресс-служба правительства Сахалинской области

Парад Победы в Южно-Сахалинске Пресс-служба правительства Сахалинской области

Читайте также: Дальний Восток первым в РФ встретил День Победы

«Дорогие ветераны, низкий вам поклон за военные и трудовые подвиги, за огромный вклад в развитие Сахалинской области. Мы восхищаемся вашим жизнелюбием и стойкостью и, глядя на вас, понимаем, что все трудности преодолимы. Главное — быть сплоченными, поддерживать друг друга и искренне любить свою Родину. Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и все самого доброго. Слава народу-победителю. С днем Победы!» — поздравил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

В параде Победы в столице островного региона приняли участие военнослужащие мотострелковых, ракетно-зенитных, радиотехнических и других родов войск, а также рота почетного караула, женский батальон, представители УФСИН, МЧС, пограничного управления ФСБ России, воспитанники кадетской школы, юнармейцы. Всего в торжественных колоннах промаршировали более тысячи человек.

Парад Победы в Южно-Сахалинске Пресс-служба правительства Сахалинской области

Парад Победы в Южно-Сахалинске Пресс-служба правительства Сахалинской области

После парада Победы на мемориале Славы состоялось возложение венков и цветов к Вечному огню.

Возложение цветов к Вечному огню в Южно-Сахалинске Пресс-служба правительства Сахалинской области

В 20:30 по местному времени на площади Победы состоится концерт Кремлёвского оркестра, а в 22:00 праздничный салют.

Как сообщало ИА REGNUM, первыми в России День Победы встретили жители Дальнего Востока. Самые восточные регионы 9 мая в 10:00 по местному времени (01:00 мск) начали торжества проведением военных парадов.