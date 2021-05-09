Пекин, , 07:29 — REGNUM Неуправляемый сход второй ступени ракеты-носителя Long March 5B («Чанчжэн-5Б») в атмосферу Земли завершён над акваторией Индийского океана 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Ракета-носитель Long March 5B с первым модулем будущей китайской космической станции стартовала 29 апреля. Вторая ступень носителя не имеет средств активного манёвра по сходу с орбиты, поэтому операция осуществлялась в неуправляемом режиме.

Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаш контролировал сход ступени с орбиты. Было зафиксировано, что объект вошёл в атмосферу Земли 9 мая примерно в 05:30 мск возле Мальдивских островов. Большая часть конструкции сгорела в плотных слоях атмосферы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Китай планирует ввести орбитальную станцию в эксплуатацию в 2022 году. Перед этим в состав станции будут введены ещё два модуля