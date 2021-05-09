Берлин, , 07:19 — REGNUM Страны с низким и средним уровнем дохода могут заключить контракт с немецкой фармкомпанией BioNTech по поводу поставки ее вакцины от COVID-19 по более выгодным ценам. Об этом 8 мая сообщило информационное агентство DPA со ссылкой на представителя фирмы.

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В BioNTech отмечают, что в указанном случае организация не будет получать прибыль от сделок. В компании объяснили свой шаг намерением расширить масштабы распространения вакцин от коронавирусной инфекции и улучшить доступ бедных стран к препаратам, что, как считают в фирме, должно помочь в победе над пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая исполнительный директор американской компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что страны с низким и средним уровнем дохода предпочитают заказывать вакцину от COVID-19 не у этой организации, а у других производителей. По его словам, это происходит, даже несмотря на предложенную для них льготные цены. Pfizer создали свою вакцину совместно с BioNTech.

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