Кисловодск, Ставропольский край, 9 мая, 2021, 07:14 — ИА Регнум. Управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска планирует 11 июня 2021 года определить подрядчика на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию проспекта Победы в Кисловодске, передаёт ИА REGNUM.

Наталья Поконечная ИА Красная Весна Ремонт дороги

Максимальная цена контракта — 56,6 млн рублей. Источник финансирования — бюджет муниципального образования и бюджет Ставропольского края, но «стороны вправе изменить источник финансирования путём заключения дополнительного соглашения».

Длина участка строительства составляет 4,078 км. Участок берёт начало на проспекте Победы, 163, а заканчивается на проспекте Победы, 1 (Октябрьская площадь).

«Максимальная (предельная) стоимость объекта — устанавливается после получения положительного заключения государственной экспертизы об определении достоверности сметной стоимости», — отмечается в документации.

Проектирование должно быть завершено к 30 ноября 2021 года.

Напомним, в Пятигорске планируют капитально отремонтировать мемориал «Победы» в Комсомольском парке, но определение подрядчика приостановлено из-за жалобы в УФАС. Начальная цена работ составляла 17,1 млн рублей.