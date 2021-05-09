Пекин, , 07:13 — REGNUM Обломки второй ступени тяжёлой китайской ракеты-носителя Long March-5B («Чанчжэн-5Б», CZ-5B) упали в Индийский океан. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба программы пилотируемых полетов Китая.

Обломки ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б» вошли в атмосферу Земли в 10:24 (05:24 мск). Большая часть обломков сгорела при входе в атмосферу, оставшиеся части второй ступени упали в акваторию Индийского океана. Координаты точки падения: 72,47 градуса восточной долготы и 2,65 градуса северной широты.

Неконтролируемый сход второй ступени ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б», за перемещениями которой наблюдал весь мир, благополучно завершился. Уцелевшие после входа в атмосферу Земли обломки затонули в океане, никому не навредив.

Ранее ИА REGNUM сообщало о входе в атмосферу Земли обломков второй ступени китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б».

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