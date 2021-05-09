Оренбург, , 07:00 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил оренбуржцев с Днем Победы.

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«День Победы — это священный, поистине всенародный праздник для каждого человека. Мы встречаем его с особым чувством гордости, с бесконечной благодарностью и уважением перед великим подвигом нашего народа», — отметил он и подчеркнул, что Великая Отечественная война завершилась 76 лет назад, а память о тех днях жива до сих пор, и всегда будет жить в сердцах людей.

Губернатор напомнил, что 411 тысяч оренбуржцев были призваны на фронт, из них 187 тысяч человек не вернулись с полей сражений. Оренбуржье за годы войны произвело 1150 самолетов, 3 бронепоезда, 17,5 тысячи пулеметов, 507,7 тысячи винтовок и 741 миллион патронов. Наш регион снабжал фронт нефтью, продовольствием, лекарствами, обеспечивал промышленность рабочей силой. Оренбургская область разместила 75 эвакуированных госпиталей.

«Мы всегда будем благодарны тем, кто мужественно шел в бой с оружием в руках, кто работал в тылу, чтобы обеспечить фронт, кто пережил страшные годы войны и поднимал страну в тяжелое послевоенное время. Наши дорогие ветераны, фронтовики, труженики тыла, дети войны! Мы перед вами в неоплатном долгу. Спасибо вам за мир на нашей земле, за нашу Родину! Подвиг защитников Родины — бесценен. Слава наших героев — вечна. С праздником! С Днем Великой Победы!», — сказал Паслер.