Чебоксары, , 06:58 — REGNUM Два спортсмена из Чувашии — борцы Вероника Чумикова и Сергей Козырев — выиграли олимпийскую лицензию. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве спорта республики.

Борьба за право принимать участие в Олимпиаде развернулась на международном лицензионном турнире в Софии. В финал квалификационного турнира по женской борьбе вышли три российские борчихи, включая спортсменку из Чувашии Веронику Чумикову. Она завоевала олимпийскую лицензию для России в весовой категории 57 кг.

Ещё одну путёвку на Олимпийские Игры добыл действующий чемпион России, серебряный призер чемпионата Европы борец вольного стиля Сергей Козырев. Он представляет Чувашию и выступает в весовой категории до 125 кг.

Напомним, летняя Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состоятся в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии в три раза увеличили размер премиальных выплат спортсменам и их наставникам за участие и призовые места на Олимпийских Играх. В частности, за «золото» размер премиальных увеличен с 1 млн рублей до 3 млн рублей.

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