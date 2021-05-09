Вашингтон, , 06:54 — REGNUM Беспилотный полет на Марс может быть осуществлен в 2024 году, считает руководитель американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Об этом он написал 8 мая на своей странице в Twitter.

Предпринимателю был задан вопрос о готовности провести такой полет в 2026 году, поскольку ранее он заявлял, что к этому сроку на Красную планету должны отправить космические корабли с людьми.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Илон Маск предупредил о том, добровольцы, участвующие в покорении Марса, скорее всего, будут гибнуть на начальном этапе космической программы.

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