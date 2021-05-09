Париж, , 06:50 — REGNUM Как минимум семь человек погибли при сходе двух снежных лавин во французских Альпах в департаменте Савойя на юго-востоке Франции. Об этом 9 мая сообщает агентство «Синьхуа».

Первая лавина сошла 8 мая около 11:00 по местному времени недалеко от коммуны Валлуар. Снежная масса накрыла группу туристов из пяти человек. Четверо из них погибли, одному удалось выжить.

Сход второй лавины произошёл на территории горного массива Вануаз около 14:00 по местному времени. Здесь жертвами стихии стали пять человек. О повышенной лавиноопасности туристов предупреждала начиная с 5 мая администрация департамента Савойя.