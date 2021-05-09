Пекин, , 06:48 — REGNUM Вторая ступень тяжелой китайской ракеты-носителя Long March-5B («Чанчжэн-5Б», CZ-5B) вошла в атмосферу Земли, 9 мая сообщается на сайте программы космических полетов Китая.

Отмечается, что большая часть ее обломков сгорела в плотных слоях атмосферы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскосмоме объявили, что вторая ступень ракеты-носителя Long March 5B («Чанчжэн-5Б») совершит неконтролируемый сход с орбиты в ночь на 9 мая.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что вероятность того, что обломки ступени «Чанчжэн-5B» нанесут ущерб объектам на Земле, оценивается как крайне невысокая.

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