Иркутск, , 06:47 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2419 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 9 мая, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 — 67 449 человек (+118 за последние сутки). Госпитализированы 1154 пациента (+26 за последние сутки).

Выздоровели 65 429 пациентов (+108 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 274 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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