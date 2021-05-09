Иркутск, 9 мая 2021, 06:47 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2419 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки.
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Также, судя по данным оперативного штаба на 9 мая, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 — 67 449 человек (+118 за последние сутки). Госпитализированы 1154 пациента (+26 за последние сутки).
Выздоровели 65 429 пациентов (+108 за последние сутки).
Как сообщало ИА REGNUM, ещё 274 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19.
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