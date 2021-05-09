Хабаровск, 9 мая, 2021, 06:47 — ИА Регнум. В Хабаровске 9 мая состоялся военный парад войск Хабаровского гарнизона, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По площади Ленина строем прошли колонны разных родов войск, сотрудников правоохранительных органов, суворовцы и юнармейцы, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Парад Победы в Хабаровске

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На трибунах за парадом наблюдали ветераны-фронтовики и труженики тыла.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравляет ветеранов войны

«Это особый для всех нас праздник. Он часть личной истории каждой семьи. Жители нашего края героически проявили себя не только на полях сражений. В годы войны здесь был развернут еще один фронт — трудовой. Женщины, старики, дети на пределе сил работали на Победу. Наши ветераны — живой пример мужества, силы духа, отваги и колоссального трудолюбия», — сказал врио губернатора Михаил Дегтярев, поздравляя всех в праздником.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Парад Победы в Хабаровске

В параде Победы участвовали 3,6 тыс. солдат и офицеров, из них 2,7 тыс. человек представляли Восточный военный округ. Перед зрителями также прошли расчеты ФСБ, полиции и МЧС, курсанты военных училищ, кадеты и юнармейцы.

Механизированная колонна состояла из 160 единиц вооружений и техники.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Парад Победы в Хабаровске

В течение всего дня на стадионе имени Ленина в Хабаровске будет экспонироваться военная техника. На площади «Город воинской славы» пройдут акции «Рекорд Победы», «Победный вальс» и «Огни Победы».

В 20:00 по местному времени (13:00 мск) на набережной пройдёт концерт, а в 22:00 празднование Дня Победы завершится салютом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье проходят праздничные мероприятия в честь 9 Мая. Одно из значимых — парад Победы во Владивостоке.