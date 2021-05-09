Ульяновск, , 06:35 — REGNUM В Ульяновской области в связи со вспышкой коронавируса среди иностранных студентов, которые прибыли из Индии, а так же с учётом ожидаемого прибытия очередных групп студентов из-за границы, возобновит работу ковидный обсерватор. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания оперативного штаба.

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Обсерватор будет принимать граждан, прибывающих из эпидемически неблагополучных стран. Его организуют на базе санаторно-оздоровительного комплекса «Чайка» государственного университета, здесь можно разместить 150 человек.

Обсерватор будет открыт в связи со вспышкой коронавируса среди иностранных студентов, накануне прибывших в Россию. В вузовском хостеле, где проживали иностранцы, проходит дезинфекция

Как сообщало ИА REGNUM, заражение коронавирусом подтверждено у 32 студентов из Индии и Йемена, они лечатся в ковидном госпитале. Под наблюдением находятся 120 контактных лиц.

Напомним, в праздники в Ульяновске в МФЦ заработал второй пункт вакцинации от COVID-19, на этот раз — в Заволжье. Жители могут пройти иммунизацию двумя видами вакцин. Первый пункт вакцинации заработал в МФЦ в центре Ульяновска.

Отметим, что с начала пандемии в регионе лабораторно выявлено 54 100 случаев заражения SARS-CoV-2, жертвами коронавируса стали 1236 жителей Ульяновской области.

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