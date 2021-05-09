Петропавловск-Камчатский, , 06:35 — REGNUM Тела пилота и пассажира вертолёта Ми-2, пропавшего на Камчатке, были обнаружены на месте крушения воздушного судна на Камчатке. Об этом 9 мая сообщила пресс-служба в Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

Вертолёт был обнаружен в труднодоступной местности. На место происшествия выехали следователи. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. В настоящее время в рамках расследования идёт изъятие документов и образцов топлива.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении обгоревших обломков вертолёта, а также тел погибших пилота и пассажира в ходе поисково-спасательной операции на Камчатке. Вертолёт Ми-2 пропал 8 мая во время перелёта из аэропорта Елизово к посадочной площадке в районе реки Островной. Воздушное судно перестало выходить на связь около 17:00 по местному времени. В ходе поисково-спасательной операции обломки вертолёта были найдены в лесном массиве у посёлка Чапаева.

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