Куала-Лумпур, , 06:36 — REGNUM В Малайзии из-за ухудшения ситуации с COVID-19 почти на месяц вводится запрет на свободное перемещение по стране и проведение большинство массовых социально-экономических мероприятий. Об этом со ссылкой на старшего министра, министра обороны Исмаила Сабри Якоба 9 мая сообщает газета The Straits Times.

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«Ограничения будут действовать с 10 мая по 6 июня, но через две недели это решение может быть пересмотрено», — заявил Исмаил Сабри.

По его словам, на этот период без специального разрешения полиции запрещаются «любые перемещения по стране — между городами, районами и штатами». Также под запрет попадает проведение любых массовых мероприятий, в том числе свадебных, развлекательных, в сфере экономики и образования. Введение ограничений министр объяснил «наметившейся тенденцией к ухудшению ситуации из-за появления новой вариации вируса».

Напомним, что действовавшие ранее в стране ограничения на фоне временного улучшения ситуации с коронавирусом были отменены с 5 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Малайзии решило не продолжать использовать вакцину AstraZeneca.

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